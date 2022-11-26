Листопад, 25 в 22:10

За останні два дні було відновлено понад шість мільйонів абонентів, яких було позбавлено світла внаслідок російських атак по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 25 листопада.

За його словами, ключовим завданням сьогодні, як і в інші дні цього тижня, була енергетика.

Зараз дивляться

– Від середи і по сьогодні вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації систем. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад шість мільйонів абонентів. Увечері середи було відключено майже 12 млн абонентів, найбільше проблем саме в столиці та Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині, – сказав він.

Президент нагадав, що за умови, якщо електрика вже є, то не означає, що можна включати одразу кілька потужних електроприладів.

– Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено… Щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень. Зараз, як і раніше, треба берегти енергію, – сказав Зеленський.

Він знову повторив, що по всій країні були розгорнуті Пункти незламності.

– Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема багато скарг у Києві… Очікую від мерії якіснішої роботи. Профанації з київськими Пунктами незламності ніхто нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня, – сказав президент.

Український лідер розповів, що був присутній у Вишгороді, де російська ракета зруйнувала житловий будинок і пошкодила будинки фактично цілого кварталу, внаслідок чого загинуло шість людей, а десятки отримали поранення.

Він також відвідав два вишгородських Пункти незламності, де перевірив стан їх роботи.

Загалом по країні зараз понад чотири тисячі Пунктів, і це відповідальність кожного місцевого керівника, “щоб у них реально працювало все, що має бути для людей”, сказав президент.

Володимир Зеленський заявив, що мав розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, з якою домовився про ще €500 млн, крім вже погоджених €2,5 млрд макрофінансової допомоги. Крім того, були узгоджені наступні кроки в енергетичній підтримці України.

Президент також взяв участь в енергетичному саміті в Литві, який присвячений розвитку європейських ідей, де підтримав ідею обмеження ціни на російську нафту, ніж звучало раніше.

Зеленський також підписав указ про нагородження 216 українських захисників з ЗСУ. Окремо президент відзначив бійців 71-ї окремої єгерської бригади та 24 штурмового батальйону Айдар – за хоробрість та результативність у знищенні ворога та проведенні контрнаступу. Також президент відзначив бійців Львівського і Могилів-Подільського загонів, які “стійко боронять Бахмутський та Авдіївський напрямки”.