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Факты / Україна

РФ начинает понимать, что не сможет удержать левобережную часть Херсонщины — Гуменюк

Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ начинает понимать, что не сможет удержать левобережную часть Херсонщины — Гуменюк
Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные после бегства из Херсона стали понимать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

– Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию того, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра, в районе Армянска, – сообщила она.

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Гуменюк отметила, что оккупанты уже осознают, что им придется отступать с захваченных территорий.

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– На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по которой и отступали. Также сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. Потому что понимает, что придется отступать, – добавила она.

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