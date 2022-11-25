РФ начинает понимать, что не сможет удержать левобережную часть Херсонщины — Гуменюк
Российские военные после бегства из Херсона стали понимать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.
Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
– Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию того, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра, в районе Армянска, – сообщила она.
Гуменюк отметила, что оккупанты уже осознают, что им придется отступать с захваченных территорий.
– На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по которой и отступали. Также сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. Потому что понимает, что придется отступать, – добавила она.