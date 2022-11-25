РФ начинает понимать, что не сможет удержать левобережную часть Херсонщины — Гуменюк

Ноябрь, 25 в 14:31

Российские военные после бегства из Херсона стали понимать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

– Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию того, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра, в районе Армянска, – сообщила она.

Гуменюк отметила, что оккупанты уже осознают, что им придется отступать с захваченных территорий.

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