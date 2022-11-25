РФ починає розуміти, що не зможе утримати лівобережну частину Херсонщини – Гуменюк

Листопад, 25 в 14:31

Російські військові після втечі з Херсону почали усвідомлювати, що не зможуть утримати лівобережну частину Херсонської області.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Росіяни вже розуміють провал своєї військової стратегії. Деокупація правобережжя України на південному напрямку повертає ворога до розуміння, що ЗСУ продовжують встановлювати вогневий контроль над транспортними артеріями противника. Українська артилерія вже може досягати тих рубежів, які вони будують на лівому березі Дніпра, у районі Армянська, — наголосила вона.

Гуменюк зазначила, що окупанти вже усвідомлюють, що їм доведеться відступати з захоплених територій.

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