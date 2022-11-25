Снегопад уже этой ночью: каким областям ждать осадков
Вечером 25 ноября и ночью 26 ноября в трех областях Украины ожидаются дожди с переходом в снегопад.
По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, осадков следует ожидать жителям Житомирской, Киевской и кое-где в Черкасской области.
Поэтому, предупреждает Станислав Щедрин, будет очень скользко.
В Центре и на Юге будет сыро, но осадки возможны преимущественно в виде дождя. Лишь местами с мокрым снегом.
На остальной территории Украины будет облачно и без осадков.
Температура воздуха повсюду в Украине будет колебаться от -2° до +4° ночью и от 0° до +7° днем.
К слову, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык прогнозирует, что погода зимой 2022-2023 в Украине будет такой, как и последние 10 лет, то есть более-менее теплой по сравнению с нормой.
Аномальных морозов и мощных снегопадов быть не должно.
Источник: Станислав Щедрин