Снігопад уже цієї ночі: яким областям чекати опадів

Листопад, 25 в 12:57

Увечері 25 листопада та вночі 26 листопада в трьох областях України очікуються дощі з переходом у снігопад.

За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, опадів слід чекати жителям Житомирської, Київської та подекуди Черкаської областей.

Через це, попереджає Станіслав Щедрін, буде дуже слизько.

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У Центрі та на Півдні буде вогко, але опади можливі переважно у вигляді дощу. Лише місцями з мокрим снігом.

На решті території України переважно буде хмарно та без опадів.

Температура повітря всюди в Україні коливатиметься від -2° до +4° уночі та від 0° до +7° удень.

До слова, начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик прогнозує, що погода взимку 2022-2023 в Україні буде такою, як і останні 10 років, тобто більш-менш теплою порівняно з нормою.

Аномальних морозів та потужних снігопадів бути не повинно.

Джерело: Станіслав Щедрін