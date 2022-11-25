Ноябрь, 25 в 18:11

Бои возле города Бахмут (Донецкая область) одни из самых тяжелых на фронте. Войска РФ постоянно пытаются атаковать, однако Вооруженные силы Украины сражаются за каждый метр украинской земли.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона военнослужащий ВСУ Владимир Ращук.

Комментируя ситуацию на Бахмутском направлении, он сообщил, что это самая адская точка из всех, где уже воевало его подразделение: Рубежное, Северодонецк, Лисичанск.

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По словам Ращука, оккупанты под Бахмутом не хотят заходить в город, а потому безуспешно пытаются взять его в кольцо.

Ситуацию осложняют погодные условия, в которых воевать очень тяжело.

– Постоянно идут прорывы. Они действительно не хотят заходить в город, хотят его обойти. Потому что мы уже рубились в Северодонецке и знаем, что такое урбан-война. Мы хорошо чувствуем себя в городе. Потому сейчас ведутся бои именно в полях, где они используют абсолютно все свои средства… Рубимся буквально за каждый куст. Просто за каждое дерево, каждый куст, каждый метр земли. Сдерживаем атаки, даже сами контратакуем. У нас большие планы сейчас, поэтому надеемся, что скоро эта горячая точка станет немного “прохладнее”, — отметил военнослужащий.

По его словам, под Бахмутом воюют наемники ЧВК Вагнера, среди которых есть достаточно профессиональные вояки. Именно они участвуют в штурмовых действиях. А только что мобилизованных, зэков российское командование использует как пушечное мясо.

Как рассказал военным ВСУ один из пленных оккупантов, РФ применяет тактику заградительных отрядов, которые могут расстрелять тех, кто не хочет идти в бой. Поэтому у оккупантов нет вариантов, только идти вперед.

– Их количество сейчас слишком большое на наш участок: около 900 военнослужащих с той стороны на небольшой фронт, — уточнил Ращук.

С потерями в армии РФ не считаются, а они очень большие.

По данным британской разведки, РФ за последние две недели передислоцировала основные подразделения воздушно-десантных сил на Донецкое и Луганское направления. Кроме того, российское командование могло усилить некоторые свои подразделения мобилизованными резервистами.