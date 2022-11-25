Ноябрь, 25 в 12:59

В немецком Бундестаге пришли к согласию относительно совместной резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, голосование по резолюции должно состояться на следующей неделе.

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– Все демократические фракции в Германии достигли согласия относительно важной совместной резолюции о Голодоморе, голосование состоится на следующей неделе. Уже решено: Бундестаг считает это геноцидом, — подчеркнул Кулеба.

Он выразил благодарность политикам от Социал-демократической партии, Зеленых, Свободных демократов и Христианско-демократического союза за чествование памяти украинцев.

All democratic German fractions agreed on a milestone joint Holodomor resolution to be passed next week. Decided: Bundestag sees it as a genocide. Grateful to Germany and personally to @larsklingbeil @nouripour @christianduerr @_FriedrichMerz for honoring the Ukrainian people. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 25, 2022

Как сообщает немецкое издание Spiegel, депутаты от этих политсил подготовили внепартийную резолюцию, в которой выступили за признание Голодомора геноцидом.

Документ планируют рассмотреть в Бундестаге в среду, 30 ноября.

– От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зерновые регионы. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцида очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию, — цитирует издание проект резолюции Бундестага.

В документе отмечается, что советский режим хотел через насильственную коллективизацию подавить селян, украинский язык и культуру. Кроме того, принудительный голод был направлен на “политическое подавление украинского национального сознания”. В резолюции отмечается, что Голодомор, жертвами которого стали миллионы украинцев, не был следствием неурожая, а является ответственностью советского режима во главе с Иосифом Сталиным.

– Таким образом, Голодомор является преступлением против человечества… Голодомор пришелся на время самых массовых преступлений против человечества на европейском континенте, жестокость которых была немыслима до того времени. К ним относятся Холокост…, военные преступления Вермахта и спланированное убийство миллионов невинных гражданских лиц в рамках расистской немецкой войны на истребление на Востоке, за которые Германия несет историческую ответственность, – отмечается в документе.

Депутаты Бундестага хотят призвать немецкое правительство помнить о жертвах Голодомора и содействовать международной огласке этого преступления. Кроме того, правительство должно противодействовать любым попыткам “односторонних российских исторических нарративов”.

Резолюция содержит призыв к политической, финансовой, гуманитарной и военной поддержке Украины.

24 ноября парламент Румынии проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Аналогичные решения были приняты парламентами Ирландии и Молдовы.