В немецком Бундестаге пришли к согласию относительно совместной резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, голосование по резолюции должно состояться на следующей неделе.

Он выразил благодарность политикам от Социал-демократической партии, Зеленых, Свободных демократов и Христианско-демократического союза за чествование памяти украинцев.

All democratic German fractions agreed on a milestone joint Holodomor resolution to be passed next week.

Decided: Bundestag sees it as a genocide.

Grateful to Germany and personally to @larsklingbeil @nouripour @christianduerr @_FriedrichMerz for honoring the Ukrainian people.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 25, 2022