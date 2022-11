У німецькому Бундестазі дійшли згоди щодо спільної резолюції про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, голосування по резолюції має відбутися наступного тижня.

Він висловив вдячність політикам від Соціал-демократичної партії, Зелених, Вільних демократів та Християнсько-демократичного союзу за вшанування пам’яті українців.

All democratic German fractions agreed on a milestone joint Holodomor resolution to be passed next week.

Decided: Bundestag sees it as a genocide.

Grateful to Germany and personally to @larsklingbeil @nouripour @christianduerr @_FriedrichMerz for honoring the Ukrainian people.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 25, 2022