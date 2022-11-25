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Факти / Україна

Злочин проти людства: німецький Бундестаг планує визнати Голодомор геноцидом

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Голодомор
Фото: Dreamstime

У німецькому Бундестазі дійшли згоди щодо спільної резолюції про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, голосування по резолюції має відбутися наступного тижня.

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– Усі демократичні фракції в Німеччині досягли згоди щодо важливої спільної резолюції про Голодомор, голосування відбудеться наступного тижня. Вже вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом, – наголосив Кулеба.

Він висловив вдячність політикам від Соціал-демократичної партії, Зелених, Вільних демократів та Християнсько-демократичного союзу за вшанування пам’яті українців.

Як інформує німецьке видання Spiegel, депутати від цих політсил підготували позапартійну резолюцію, в якій виступили за визнання Голодомору геноцидом.

Документ планують розглянути в Бундестазі в середу, 30 листопада.

– Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зернові регіони. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноциду очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію, – цитує видання проєкт резолюції Бундестагу.

У документі зазначається, що радянський режим хотів через насильницьку колективізацію придушити селян, українську мову і культуру. Крім того, примусовий голод був спрямований на “політичне придушення української національної свідомості”. У резолюції наголошується, що Голодомор, жертвами якого стали мільйони українців, не був наслідком неврожаю, а є відповідальністю радянського режиму на чолі з Йосипом Сталіним.

– Таким чином, Голодомор є злочином проти людства… Голодомор припав на час наймасовіших злочинів проти людства на європейському континенті, жорстокість яких була немислимою до того часу. До них відносяться Голокост…, військові злочини Вермахту і сплановане вбивство мільйонів невинних цивільних осіб в рамках расистської німецької війни на винищення на Сході, за які Німеччина несе історичну відповідальність, – зазначається в документі.

Депутати Бундестагу хочуть закликати німецький уряд пам’ятати про жертв Голодомору та сприяти міжнародному розголосу цього злочину. Крім того, уряд має протидіяти будь-яким спробам “односторонніх російських історичних наративів”.

Резолюція містить заклик до політичної, фінансової, гуманітарної та військової підтримки України.

24 листопада парламент Румунії проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Аналогічні рішення ухвалили парламенти Ірландії та Молдови.

Джерело: Spiegel
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