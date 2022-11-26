Листопад, 26 в 20:24

Українські Збройні сили в країнах НАТО називають “армією МакГайвера”, що є відсиланням до старого телесеріалу, в якому герой проявляє винахідливість та імпровізацію, використовуючи все, що потрапляє під руку.

Про це пише газета New York Times у статті про постачання західного озброєння Україні, а також труднощі, з якими при цьому стикаються країни Альянсу.

Видання вказує, що Україна довела свою здатність до адаптації, через що ЗСУ серед країн НАТО отримали прізвисько “армія МакГайвера”.

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Як приклад, NYT наводить ситуацію, коли була необхідність обстріляти російські позиції на острові Зміїний.

– Українці поставили (французькі гаубиці, – Ред.) CAESAR із 40-кілометровим радіусом дії на баржі та відбуксирували їх на 10 кілометрів, щоб ударити по острову, що знаходився за 50 кілометрів, чим здивували французів, – пише видання.

Інші приклади, які наводить газета, це те, як Україна потопила флагман російського Чорноморського флоту Москву, використовуючи свої власні адаптовані ракети. Або ж те, як українські інженери розробили морські дрони, які можуть атакувати російські кораблі в морі.

При цьому, з посиланням на американських чиновників, газета пише, що у збройних сил США все ще достатньо матеріальних засобів для продовження постачань в Україну і захисту інтересів США в інших країнах.

Крім іншого, за твердженням NYT, Франція вже передала Україні щонайменше 18 сучасних гаубиць CAESAR, що становить приблизно 20 відсотків від усієї наявної у неї артилерії, через що Париж не хоче надавати ЗСУ більше подібного озброєння.