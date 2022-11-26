Ноябрь, 26 в 21:29

Ряд стран передает Украине оружие тайно через посредников, когда публично говорят, что ничего не поставляют.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Parisien.

Кулеба говорит, что поставки оружия от партнеров продолжаются, в частности они не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине.

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— Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит, — отметил он.

Министр подчеркнул, что официальный Киев ценит преданность партнеров цели поддержки Украины и призывает уважать цену, которую платит украинский народ в борьбе за свою свободу против российской агрессии и оккупации.

— Какой бы ни была преданность наших партнеров, которую мы очень ценим, именно Украина платит самую высокую цену в этой войне, теряя жизни, испытывая страдания на своей земле, защищая свою свободу. Эту жертву надо уважать. Хотите помочь? Помогите. Но не пытайтесь убедить нас, что мы можем проиграть. Я не знаю ни одного примера в истории, когда пессимисты побеждали в войнах, — подчеркнул министр.

Кроме того, Кулеба вспомнил, что перед началом войны некоторые западные военные имели пессимистические прогнозы относительно российско-украинской войны.

— Несколько выдающихся генералов за Атлантикой и в Европе твердо верили, что России понадобится максимум неделя, чтобы оккупировать Киев и взять под контроль Украину в феврале. Поэтому когда я слышу пессимистические оценки сегодня, я прошу всех направить свою энергию на то, чтобы способствовать победе, а не искать причины возможных неудач, — отметил он.

Глава МИД добавил, что целью Украины является восстановление своей территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

— Президент Владимир Зеленский на саммите Группы двадцати говорил о мире и представил путь к нему. Но для достижения мира Россия должна перестать путать переговоры с ультиматумами. Пока Россия не готова к серьезному и искреннему разговору, нет смысла садиться за стол, — отметил он.

Кулеба говорит, что ни один мировой лидер не подталкивает Украину к переговорам против ее интересов, поскольку все понимают, что “мир должен быть справедливым”.

— А справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины. Эта цель вполне достижима, — уверен глава МИД.

По его словам, у Владимира Зеленского сложились прекрасные отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в частности продолжается тесный диалог и на уровне министров иностранных дел двух стран.