Листопад, 26 в 21:29

Низка країн передає Україні зброю таємно через посередників, коли публічно кажуть, що нічого не поставляють.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому виданню Le Parisien.

Кулеба каже, що постачання зброї від партнерів триває, зокрема вони не лише передають власне озброєння, але і працюють із третіми країнами, купуючи у них обладнання та постачаючи його Україні.

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– Більшість з цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається, – зауважив він.

Міністр підкреслив, що офіційний Київ цінує відданість партнерів меті підтримки України та закликає поважати ціну, яку платить український народ у боротьбі за свою свободу проти російської агресії та окупації.

– Якою б не була відданість наших партнерів, яку ми дуже цінуємо, саме Україна платить найвищу ціну в цій війні, втрачаючи життя, зазнаючи страждань на своїй землі, захищаючи свою свободу. Цю жертву треба поважати. Хочете допомогти? Допоможіть. Але не намагайтеся переконати нас, що ми можемо програти. Я не знаю жодного прикладу в історії, коли песимісти перемагали у війнах, – наголосив міністр.

Крім того, Кулеба згадав, що перед початком війни деякі західні військові мали песимістичні прогнози щодо російсько-української війни.

– Кілька видатних генералів за Атлантикою та в Європі твердо вірили, що Росії знадобиться щонайбільше тиждень, щоб окупувати Київ і взяти під контроль Україну в лютому. Тому коли я чую песимістичні оцінки сьогодні, я прошу всіх спрямувати свою енергію на те, щоб сприяти перемозі, а не шукати причини можливих невдач, – зауважив він.

Глава МЗС додав, що метою України є відновлення своєї територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

– Президент Володимир Зеленський на саміті Групи двадцяти говорив про мир та представив шлях до нього. Але для досягнення миру Росія повинна перестати плутати переговори з ультиматумами. Поки Росія не готова до серйозної та щирої розмови, немає сенсу сідати за стіл, – зазначив він.

Кулеба каже, що жоден світовий лідер не підштовхує Україну до переговорів супроти її інтересів, оскільки всі розуміють, що “мир має бути справедливим”.

– А справедливий мир починається з повного відновлення територіальної цілісності України. Ця мета є цілком досяжною, – впевнений очільник МЗС.

За його словами, у Володимира Зеленського склалися чудові стосунки з президентом Франції Еммануелем Макроном, зокрема триває тісний діалог і на рівні міністрів закордонних справ двох країн.