Ноябрь, 26 в 6:53

В Мариуполе Донецкой области ликвидирован по меньшей мере один россиянин, принадлежавший к оккупационной администрации.

Об уничтожении захватчика со ссылкой на данные от представителей мариупольского сопротивления сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Как стало известно, оккупант был за рулем автомобиля, который взорвался вечером 24 ноября по улице Громовой, 63, что рядом с оккупационной администрацией.

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Еще по меньшей мере двое россиян пострадали.

Одного в тяжелом состоянии с ожогами госпитализировали в больницу Донецка.

Второго с переломом руки и черепно-мозговой травмой повезли в медучреждение в Мариуполе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 276-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Петр Андрющенко

Фото: Маріуполь. Спротив