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Факти / Україна

Мінус загарбник: у Маріуполі поряд з окупаційною адміністрацією вибухнуло авто

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибух авто з окупантом у Маріуполі 24 листопада 2022

У Маріуполі Донецької області ліквідовано щонайменше одного росіянина, який належав до окупаційної адміністрації.

Про знищення загарбника з посиланням на дані від представників маріупольського спротиву повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Як стало відомо, окупант був за кермом автомобіля, що вибухнув увечері 24 листопада по вулиці Громової, 63, що поряд із окупаційною адміністрацією.

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Вибух авто з окупантом у Маріуполі 24 листопада 2022
Вибух авто з окупантом у Маріуполі 24 листопада 2022
Вибух авто з окупантом у Маріуполі 24 листопада 2022
Вибух авто з окупантом у Маріуполі 24 листопада 2022
Мінус загарбник: у Маріуполі поряд з окупаційною адміністрацією вибухнуло авто / 2 фотографии

Ще щонайменше двоє росіян постраждали.

Одного у важкому стані з опіками госпіталізували до лікарні Донецька.

Другого з переломом руки та черепно-мозковою травмою повезли до медзакладу в Маріуполі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Маріуполь. Спротив

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