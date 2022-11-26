Ноябрь, 26 в 7:33

Подразделения армии РФ, что действуют на временно захваченной территории Луганской области, несут значительные потери.

По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Луганской области все больше гражданских больниц оккупанты используют для лечения исключительно своих военных.

Поэтому медицинские услуги для гражданских становятся все менее доступными.

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– Больницы Красного Луча, Антрацита и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых захватчиков, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Между тем, сегодня появилось подтверждение о потерях врага на временно оккупированной части Запорожской области 24 ноября.

Так, стало известно, что в Мелитополе уничтожен склад боеприпасов РФ. Около полусотни оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Еще два склада и семь единиц военной техники разного типа ликвидированы в Васильевском районе. Ранены около 130 захватчиков.

Информация о том, сколько российских военных уничтожено, пока уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 276-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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