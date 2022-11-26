На Луганщині лікарні та морги переповнені окупантами – Генштаб ЗСУ

Листопад, 26 в 7:33

Підрозділи армії РФ, що діють на тимчасово захопленій території Луганської області, зазнають значних втрат.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, на Луганщині все більше цивільних лікарень окупанти використовують для лікування виключно своїх військових.

Через це медичні послуги для цивільних стають все менш доступними.

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– Лікарні Красного Луча, Антрацита й Лутугиного переповнені пораненими окупантами, а морги – тілами мертвих загарбників, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Тим часом сьогодні з’явилося підтвердження щодо втрат ворога на тимчасово окупованій частині Запорізької області 24 листопада.

Так, стало відомо, що в Мелітополі знищено склад боєприпасів РФ. Близько пів сотні окупантів дістали поранення різного ступеня важкості.

Ще два склади та сім одиниць військової техніки різного типу ліквідовано у Василівському районі. Поранені близько 130 загарбників.

Інформація про те, скільки російських військових знищено, поки уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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