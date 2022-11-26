Ноябрь, 26 в 9:51

В Офисе президента обнародовали видео ко Дню памяти жертв Голодомора.

В ОП отмечают: 90 лет назад Москва хотела уничтожить нас голодом, забирая последнее и оставляя после себя только смерть.

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Сегодня Москва снова пытается уничтожить нас, но теперь тьмой и холодом.

Однако свечи, которые зажигают украинцы в память о погибших, – сильнее мрака.

– Наш огонь не погаснет. Мы снова победим смерть! – отмечают в Офисе президента.

Сегодня, в четвертую субботу ноября, Украина и мир традиционно чтят память жертв Голодомора, среди которых, по разным данным, – более 4-7 млн ​​украинцев.

В этом году годовщина страшной трагедии происходит под лозунгом Помним, объединяемся, победим, ведь сейчас Россия продолжает геноцид, который совершал советский режим.

В 16:00 начнется общенациональная минута молчания, после чего состоится акция Зажги свечу.

Чтобы почтить память погибших украинцев, нужно поставить свечу на подоконнике.

В нескольких европейских городах в этот день будут предлагать людям еду, которой спасались украинцы 90 лет назад – хлебцы из натертой травы, палянички из картофельных очисток, суп из бурьяна и т.д.