Наш огонь не погаснет – Офис президента о годовщине Голодомора 1932-1933
В Офисе президента обнародовали видео ко Дню памяти жертв Голодомора.
В ОП отмечают: 90 лет назад Москва хотела уничтожить нас голодом, забирая последнее и оставляя после себя только смерть.
Сегодня Москва снова пытается уничтожить нас, но теперь тьмой и холодом.
Однако свечи, которые зажигают украинцы в память о погибших, – сильнее мрака.
– Наш огонь не погаснет. Мы снова победим смерть! – отмечают в Офисе президента.
Сегодня, в четвертую субботу ноября, Украина и мир традиционно чтят память жертв Голодомора, среди которых, по разным данным, – более 4-7 млн украинцев.
В этом году годовщина страшной трагедии происходит под лозунгом Помним, объединяемся, победим, ведь сейчас Россия продолжает геноцид, который совершал советский режим.
В 16:00 начнется общенациональная минута молчания, после чего состоится акция Зажги свечу.
Чтобы почтить память погибших украинцев, нужно поставить свечу на подоконнике.
В нескольких европейских городах в этот день будут предлагать людям еду, которой спасались украинцы 90 лет назад – хлебцы из натертой травы, палянички из картофельных очисток, суп из бурьяна и т.д.