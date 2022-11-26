Наш вогонь не згасне – Офіс президента про роковини Голодомору 1932-1933

Листопад, 26 в 9:51

В Офісі президента оприлюднили відео до Дня пам’яті жертв Голодомору.

В ОП наголошують: 90 років тому Москва хотіла знищити нас голодом, забираючи останнє та лишаючи по собі лише смерть.

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Сьогодні Москва знову намагається знищити нас, але тепер темрявою й холодом.

Однак свічки, які запалюють українці в пам’ять про загиблих, – сильніші за морок.

– Наш вогонь не згасне. Ми знову переможемо смерть! – зазначають в Офісі президента.

Сьогодні, у четверту суботу листопада, Україна та світ традиційно вшановують пам’ять жертв Голодомору, серед яких, за різними даними, – понад 4-7 млн українців.

Цьогоріч роковини страшної трагедії відбуваються під гаслом Пам’ятаємо, єднаємося, переможемо, адже нині Росія продовжує геноцид, який вчиняв радянський режим.

О 16:00 почнеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого відбудеться акція Запали свічку.

Щоб вшанувати пам’ять загиблих українців, треба поставити свічку на підвіконні.

У кількох європейських містах цього дня пропонуватимуть людям їжу, якою рятувалися українці 90 років тому – хлібці з натертої трави, палянички з картопляних лушпайок, суп із бур’яну тощо.