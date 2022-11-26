Зажги свечу: Украина и мир чтят память жертв Голодомора
Сегодня, 26 ноября, Украина и мир чтят память жертв Голодомора.
В этом году годовщина страшной трагедии будет проходить под лозунгом Помним, объединяемся, победим, ведь геноцид советского режима сейчас продолжает современная Россия.
В 16:00 будет объявлена общенациональная минута молчания, после чего по всей стране начнется акция Зажги свечу.
Чтобы почтить память погибших украинцев, нужно поставить свечу на подоконнике.
Траурные мероприятия в этот день запланированы не только в Украине, но и за рубежом.
В нескольких европейских городах, в частности, обустроят рестораны на улицах, где будут предлагать еду, которой спасались украинцы 90 лет назад – хлебцы из натертой травы, палянички из картофельных очисток, суп из бурьяна и т.д.
Жертвами Голодомора 1932-1933 годов, по разным данным, стали более 4-7 млн украинцев.
Систематической конфискацией урожая зерновых культур и всех других продуктов советские власти стремились уничтожить украинских селян и подавить украинское национально-освободительное движение.
Память жертв Голодомора ежегодно чествуют в четвертую субботу ноября.