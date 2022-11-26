Листопад, 26 в 8:45

Пентагон створив на території Польщі пункт ремонту артилерії, яку західні партнери надають Україні для протидії повномасштабній агресії РФ.

Про це інформує американське видання The New York Times. За даними журналістів, ремонт озброєння в Польщі здійснюється протягом останніх місяців.

Українські війська щодня випускають тисячі снарядів по окупантах, використовуючи високотехнологічні гаубиці, поставлені Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Проте ця зброя виходить із ладу після місяців інтенсивного використання, або ж пошкоджується чи може бути знищена під час бою.

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Видання NYT із посиланням на офіційних осіб пише, що третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих Києву, була виведена з ладу. А оскільки здійснювати ремонт артилерії в польових умовах складно, європейське командування Пентагону створило ремонтний центр у Польщі.

Підтримка наданих Києву гаубиць у робочому стані стала для союзників України таким же важливим питанням, як і надання достатньої кількості боєприпасів до цього озброєння.

NYT відзначає, що стан українського озброєння є предметом пильної уваги з боку американських військових чиновників. Однак вони не розголошують деталей.

– З усіма можливостями, які ми надаємо Україні, а також тими, які надають наші союзники та партнери, ми працюємо над тим, щоб вони мали належні пакети підтримки цих можливостей з часом, — заявив Деніел Дей, речник європейського командування США.

Видання нагадує, що боєприпаси для українських гармат радянського виробництва, які стріляють 152 мм снарядами, стали дефіцитними незабаром після повномасштабного вторгнення РФ. Тож гаубиці стандартів НАТО, які стріляють 155 мм снарядами, стали одним із найважливіших видів озброєння України.

Згідно з останніми даними про військову допомогу США, Пентагон відправив в Україну 142 гаубиці M777, яких достатньо для оснащення приблизно восьми батальйонів. Крім того, до цих гаубиць були надані сотні тисяч снарядів.

Видання пише, що наразі українські військові випускають від 2 тис. до 4 тис. артилерійських снарядів на день.

Нещодавно США виділили додаткові $400 млн для оборонних потреб України. До пакету допомоги увійшли боєприпаси для NASAMS та HIMARS; 150 великокаліберних кулеметів; 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм; 10 тис. 120-мм мінометних мін та інше озброєння.