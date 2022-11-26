Ноябрь, 26 в 12:11

Днем 26 ноября в Днепре прогремел взрыв.

Информация о громком звуке в областном центре поступила от местных жителей в 11:37, а через минуту в городе сработали сирены.

Обновлено в 12:11. Городской глава Днепра Борис Филатов сообщил о прилете в городе.

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По его словам, на место уже выехали все аварийные службы.

– По предварительным данным, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Автоматически отключились несколько тепловых пунктов, – отметил Борис Филатов.

Подробности обстрела и информацию о жертвах должна предоставить областная военная администрация.

По свидетельствам очевидцев, в городе раздаются повторные взрывы.

В эти минуты воздушная тревога, кроме Днепропетровской области, объявлена в Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 276-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.