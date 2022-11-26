В Днепре – прилет: на место выехали все аварийные службы
Днем 26 ноября в Днепре прогремел взрыв.
Информация о громком звуке в областном центре поступила от местных жителей в 11:37, а через минуту в городе сработали сирены.
Обновлено в 12:11. Городской глава Днепра Борис Филатов сообщил о прилете в городе.
По его словам, на место уже выехали все аварийные службы.
– По предварительным данным, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Автоматически отключились несколько тепловых пунктов, – отметил Борис Филатов.
Подробности обстрела и информацию о жертвах должна предоставить областная военная администрация.
По свидетельствам очевидцев, в городе раздаются повторные взрывы.
В эти минуты воздушная тревога, кроме Днепропетровской области, объявлена в Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 276-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.