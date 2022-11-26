У Дніпрі – приліт: на місце виїхали всі аварійні служби
Удень 26 листопада в Дніпрі прогримів вибух.
Інформація про гучний звук в обласному центрі надійшла від місцевих жителів об 11:37, а за хвилину в місті спрацювали сирени.
Оновлено о 12:11. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про приліт у місті.
За його словами, на місце вже виїхали всі аварійні служби.
– За попередніми даними, міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Автоматично вимкнулись кілька теплових пунктів, – зазначив Борис Філатов.
Подробиці обстрілу та інформацію про жертв має надати обласна військова адміністрація.
За свідченнями очевидців, у місті лунають повторні вибухи.
У ці хвилини повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, оголошена в Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.