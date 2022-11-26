Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Дніпрі – приліт: на місце виїхали всі аварійні служби

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Підтверджено
вибух
Фото: Depositphotos

Удень 26 листопада в Дніпрі прогримів вибух.

Інформація про гучний звук в обласному центрі надійшла від місцевих жителів об 11:37, а за хвилину в місті спрацювали сирени.

Оновлено о 12:11. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про приліт у місті.

Зараз дивляться

За його словами, на місце вже виїхали всі аварійні служби.

– За попередніми даними, міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Автоматично вимкнулись кілька теплових пунктів, – зазначив Борис Філатов.

Подробиці обстрілу та інформацію про жертв має надати обласна військова адміністрація.

За свідченнями очевидців, у місті лунають повторні вибухи. 

У ці хвилини повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, оголошена в Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

Карта повітряних тривог 26 листопада 2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка