У Дніпрі – приліт: на місце виїхали всі аварійні служби

Листопад, 26 в 12:11

Удень 26 листопада в Дніпрі прогримів вибух.

Інформація про гучний звук в обласному центрі надійшла від місцевих жителів об 11:37, а за хвилину в місті спрацювали сирени.

Оновлено о 12:11. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про приліт у місті.

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За його словами, на місце вже виїхали всі аварійні служби.

– За попередніми даними, міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Автоматично вимкнулись кілька теплових пунктів, – зазначив Борис Філатов.

Подробиці обстрілу та інформацію про жертв має надати обласна військова адміністрація.

За свідченнями очевидців, у місті лунають повторні вибухи.

У ці хвилини повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, оголошена в Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.