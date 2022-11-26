Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Призвал поддержать Украину: Джонсон загрузил гуманитарку для Херсона

Валентина Чорна, редактор ленты
Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал поддержать украинские больницы.

Он принял участие в инициативе Circle Health Group – крупнейшей сети частных больниц в Британии, которая собрала для херсонских медучреждений 12 грузовиков медицинского оборудования.

Джонсон помог загрузить 13-й грузовик с современными медицинскими кроватями и наркозными аппаратами.

Сейчас смотрят

Соответствующие фото он опубликовал на личной странице в Twitter.

— Больницы по всей Украине нуждаются в нашей поддержке, — написал экс-премьер Британии.

Ранее Джонсон заявил, что не верит в возможное использование Путиным тактического ядерного оружия против Украины.

По его словам, ядерный удар означал бы “немедленный выход России из клуба цивилизованных наций”.

Фото: Борис Джонсон

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка