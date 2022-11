Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал поддержать украинские больницы.

Он принял участие в инициативе Circle Health Group – крупнейшей сети частных больниц в Британии, которая собрала для херсонских медучреждений 12 грузовиков медицинского оборудования.

Джонсон помог загрузить 13-й грузовик с современными медицинскими кроватями и наркозными аппаратами.

Соответствующие фото он опубликовал на личной странице в Twitter.

Hospitals across Ukraine need our support. It was great to visit @Circlehealthgrp who have sent 12 lorry loads of medical kit over, & to help load the 13th with beds & anaesthetic machines for Kherson. Please consider supporting their appeal pic.twitter.com/Z5WrpRiRhv

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 26, 2022