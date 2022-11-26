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Факти / Україна

Закликав підтримати Україну: Джонсон загрузив гуманітарний вантаж для Херсону

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Борис Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав підтримати українські лікарні.

Він взяв участь в ініціативі Circle Health Group – найбільшої мережі приватних лікарень у Британії, яка зібрала для херсонських медзакладів 12 вантажівок медичного обладнання.

Джонсон допоміг завантажити 13-ту вантажівку із сучасними медичними ліжками та наркозними апаратами.

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Відповідні фото він опублікував на особистій сторінці у Twitter.

– Лікарні по всій Україні потребують нашої підтримки, – написав експрем’єр Британії.

Раніше Джонсон заявив, що не вірить у можливе застосування Путіним тактичної ядерної зброї проти України.

За його словами, ядерний удар означав би “негайний вихід Росії з клубу цивілізованих націй”.

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Фото: Борис Джонсон

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