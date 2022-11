Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав підтримати українські лікарні.

Він взяв участь в ініціативі Circle Health Group – найбільшої мережі приватних лікарень у Британії, яка зібрала для херсонських медзакладів 12 вантажівок медичного обладнання.

Джонсон допоміг завантажити 13-ту вантажівку із сучасними медичними ліжками та наркозними апаратами.

Відповідні фото він опублікував на особистій сторінці у Twitter.

Hospitals across Ukraine need our support. It was great to visit @Circlehealthgrp who have sent 12 lorry loads of medical kit over, & to help load the 13th with beds & anaesthetic machines for Kherson. Please consider supporting their appeal pic.twitter.com/Z5WrpRiRhv

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 26, 2022