Запали свічку: Україна та світ вшановують пам’ять жертв Голодомору

Листопад, 26 в 8:25

Сьогодні, 26 листопада, Україна та світ вшановують пам’ять жертв Голодомору.

Цьогоріч роковини страшної трагедії відбуватимуться під гаслом Пам’ятаємо, єднаємося, переможемо, адже геноцид радянського режиму нині продовжує сучасна Росія.

О 16:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання, після чого по всій країні почнеться акція Запали свічку.

Зараз дивляться

Щоб вшанувати пам’ять загиблих українців, треба поставити свічку на підвіконні.

Жалобні заходи цього дня заплановані не лише в Україні, а й за кордоном.

У кількох європейських містах, зокрема, облаштують ресторани на вулицях, де пропонуватимуть їжу, якою рятувалися українці 90 років тому – хлібці з натертої трави, палянички з картопляних лушпайок, суп із бур’яну тощо.

Жертвами Голодомору 1932-1933 років, за різними даними, стали понад 4-7 млн українців.

Систематичною конфіскацією урожаю зернових культур та всіх інші продуктів радянська влада прагнула знищити українських селян і придушити український національно-визвольний рух.

Пам’ять жертв Голодомору щорічно вшановують у четверту суботу листопада.