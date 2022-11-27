В РФ и на оккупированных территориях готовят новую волну мобилизации
В России и оккупированных территориях Украины 10 декабря начнется новая волна мобилизации.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сообщается, что продолжаются подготовительные мероприятия по проведению очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.
В Генштабе рассказали, что Силы обороны продолжают уничтожать врага по разным направлениям.
В частности, 25 ноября ВСУ ударили по скоплению живой силы противника в районе Мелитополя, Родов и Михайловки Запорожской области. Потери российских захватчиков составили более 100 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц военной техники и два склада боеприпасов.
Кроме того, за прошедшие сутки украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника.