Ноябрь, 27 в 7:59

В России и оккупированных территориях Украины 10 декабря начнется новая волна мобилизации.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что продолжаются подготовительные мероприятия по проведению очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.

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В Генштабе рассказали, что Силы обороны продолжают уничтожать врага по разным направлениям.

В частности, 25 ноября ВСУ ударили по скоплению живой силы противника в районе Мелитополя, Родов и Михайловки Запорожской области. Потери российских захватчиков составили более 100 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц военной техники и два склада боеприпасов.

Кроме того, за прошедшие сутки украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника.