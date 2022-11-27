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Факти / Україна

У РФ та на окупованих територіях готують нову хвилю мобілізації

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У РФ та на окупованих територіях готують нову хвилю мобілізації
Фото: Генштаб ЗСУ

У Росії та на окупованих територіях України 10 грудня розпочнеться нова хвиля мобілізації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що наразі тривають підготовчі заходи щодо проведення чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.

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У Генштабі розповіли, що Сили оборони продовжують нищити ворога на різних напрямках.

Зокрема, 25 листопада ЗСУ вдарили по скупченню живої сили противника в районі Мелітополя, Пологів та Михайлівки Запорізької області. Втрати російських загарбників склали понад 100 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки та два склади боєприпасів.

Крім того, минулої доби українські ракетники та артилеристи уразили два пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об’єкт противника.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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