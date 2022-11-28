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Факти / Україна

По всій території України застосовуються аварійні відключення світла – Укренерго

Валентина Чорна, редакторка стрічки
По всій території України застосовуються аварійні відключення світла – Укренерго
Фото: Pexels

У понеділок, 28 листопада, внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності по всій території України застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в НЕК Укренерго. Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях.

– Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності становить 27%. Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів, – йдеться у повідомленні.

Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігти аварійним ситуаціям у мережах.

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У компанії нагадали, що загальний дефіцит в енергосистемі є наслідком сьомої хвилі ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі України.

Масштаби та складність пошкоджень дуже великі, ремонти тривають цілодобово.

У період відсутності електроенергії українців просять подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто цього потребує.

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