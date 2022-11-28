По всій території України застосовуються аварійні відключення світла – Укренерго
У понеділок, 28 листопада, внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності по всій території України застосовуються аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомили в НЕК Укренерго. Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях.
– Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності становить 27%. Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів, – йдеться у повідомленні.
Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігти аварійним ситуаціям у мережах.
У компанії нагадали, що загальний дефіцит в енергосистемі є наслідком сьомої хвилі ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі України.
Масштаби та складність пошкоджень дуже великі, ремонти тривають цілодобово.
У період відсутності електроенергії українців просять подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто цього потребує.