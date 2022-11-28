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Факты / Україна

США думают над поставкой Украине высокоточных бомб с дальностью 150 км — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Війна в Україні, ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны США рассматривает предложение компании Boeing по поставкам Украине малогабаритных высокоточных бомб, устанавливаемых на ракеты.

По данным СМИ, это позволит Киеву наносить удары далеко в тыл России.

Предлагаемые Boeing системы, получившие название “бомба малого диаметра наземного базирования” (GLSDB), являются одним из нескольких проектов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников США.

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GLSDB совмещает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26. Оба компонента распространены на складах США.

Стоимость GBU-39 составляет около $40 тыс., что делает систему GLSDB недорогой.

Как сообщают источники, поставки могут начаться уже весной 2023 года.

Дальность полета GLSDB в 94 мили (150 км) позволит Украине атаковать военные цели в российском тылу, которые раньше были вне досягаемости.

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Источник: Reuters
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