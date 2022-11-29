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Факты / Україна

Укроборонпром создал карандаш для разминирования: что за технология

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Укроборонпром создал карандаш для разминирования: что за технология

Специалисты одного из предприятий Укроборонпрома создали так называемый карандаш для разминирования. Это образец изделия для прожигания металла (ВПМ) SF-1, и внешне он похож на карандаш.

— Благодаря его экзотермической порошковой смеси он эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, например, боеприпасов. Это приводит к выгоранию взрывчатого вещества. Такой карандаш можно применять при разминировании территорий, — сообщают в Укроборонпроме.

Разработчики уже трудятся над технологией дистанционного использования ВПМ SF-1 с помощью беспилотников, что повысит качество разминирований и сохранит жизнь людей. Важно, что устройство безопасно в использовании.

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— Предприятие — разработчик карандаша является оператором противоминной деятельности в Украине и получило сертификат, дающий право осуществлять разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории нашего государства, — информирует предприятие.

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Также Укроборонпром имеет свой Центр гуманитарного разминирования, в котором работают специалисты высокого класса. С 2010 года Центр аккредитован в ООН как поставщик услуг по противоминной деятельности и является партнером UNMAS, соответствующей службы ООН.

Фото: Укроборонпром

Источник: Укроборонпром
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