Укроборонпром створив олівець для розмінування: що за технологія

Листопад, 29 в 12:09

Фахівці одного з підприємств Укроборонпрому створили так званий олівець для розмінування. Це дослідний зразок виробу для пропалювання металу (ВПМ) SF-1, зовні схожий на олівець.

– Завдяки його екзотермічній порошковій суміші він ефективно пропалює металеві оболонки вибухонебезпечних предметів, приміром, боєприпасів. Це спричиняє вигорання вибухової речовини. Такий олівець можна застосовувати під час розмінування територій, – повідомляють в Укроборонпромі.

Зазначається, що розробники вже працюють над технологією дистанційного використання ВПМ SF-1 за допомогою безпілотників, що підвищить якість розмінування та збереже життя людей. Важливо, що пристрій безпечний у використанні.

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– Підприємство – розробник олівця є оператором протимінної діяльності в Україні та отримало сертифікат, який дає право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території нашої держави, – інформує підприємство.

Також Укроборонпром має власний Центр гуманітарного розмінування, в якому працюють фахівці високого класу. З 2010 року Центр акредитований в ООН як постачальник послуг з протимінної діяльності та є партнером UNMAS, відповідної служби ООН.

Фото: Укроборонпром