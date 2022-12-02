Декабрь, 02 в 0:45

Правительства стран Европейского союза в четверг, 1 декабря, предварительно согласовали предельную цену на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель — идею стран Группы семи (G7) — с механизмом корректировки, чтобы удерживать предельную цену на 5% ниже рыночной.

Об этом пишет Reuters, со ссылкой на слова дипломатов и документ, попавший в распоряжение информагентства.

Упомянутое соглашение еще должно быть одобрено всеми правительствами ЕС в письменном виде до 2 декабря. Польша, которая настаивала на том, чтобы предельная цена была как можно ниже, по состоянию на вечер 1 декабря не подтвердила, поддержит ли она соглашение, сказал дипломат ЕС.

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Страны ЕС уже несколько дней спорят о деталях ограничения цены, цель которого — сократить доходы России от продажи нефти.

Первоначальное предложение G7 на прошлой неделе предусматривало ограничение цены на уровне $65-$70 за баррель без механизма корректировки.

Поскольку российская нефть марки Urals уже торговалась ниже, Польша, Литва и Эстония отвергли этот уровень как не достигающий главной цели — сокращения возможностей Москвы финансировать свою войну в Украине.

— Предельная цена установлена на уровне 60 долларов США с поправкой на то, что она будет на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть, основанной на данных МЭА, — сказал дипломат ЕС.

В документе ЕС, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что предельная цена будет пересматриваться в середине января и каждые два месяца после этого, чтобы оценить, как работает схема, и отреагировать на возможные “турбулентности” на нефтяном рынке, которые возникнут в результате этого.

В документе говорится, что 45-дневный “переходный период” будет применяться к судам, перевозящим нефть российского происхождения, которая была загружена до 5 декабря и выгружена в конечном пункте назначения до 19 января 2023 года.

В четверг днем российская нефть марки Urals торговалась по цене около $70 за баррель.

Ограничение цен на российскую морскую нефть, введенное Большой семеркой, должно вступить в силу 5 декабря, заменив более жесткий прямой запрет ЕС на покупку российской морской нефти, как способ защиты глобального предложения нефти, поскольку Россия производит 10% мировой нефти.

Идея обеспечения соблюдения ограничения G7 заключается в том, чтобы запретить судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если она не продается по цене ниже той, которую установила G7 и ее союзники.

Поскольку основные мировые судоходные и страховые компании базируются в странах Большой семерки, ограничение цены сильно затруднит Москве продажу своей нефти по более высокой цене.