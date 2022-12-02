Декабрь, 02 в 19:46

В начале 2023 года, после введения Евросоюзом запрета на морской импорт из России, добыча российской нефти может упасть на 500 000–1 млн баррелей в сутки.

Об этом со ссылкой на два источника в крупных российских производителях сообщает Reuters.

Отмечается, что данная оценка находится на нижней границе прогнозов рыночных аналитиков в отношении совокупного воздействия запрета и предполагаемого ограничения цен на российскую нефть.

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В то же время источники сообщили, что истинный уровень будет зависеть от нескольких факторов, которые еще предстоит урегулировать.

Они попросили об анонимности для обсуждения чувствительной динамики рынка, связанной с войной против Украины, который страна-агрессор называет “специальной военной операцией”.

Алексей Кокин из брокерской компании Открытие в целом согласился с их оценкой вероятного влияния западных мер на российский объем производства.

– Это примерно соответствует объему морских поставок в ЕС за последние недели. Я не думаю, что они (российские производители) смогут перенаправить это куда-то еще, – сказал Кокин.

Как отмечается, запад хочет сократить финансы России, чтобы уменьшить ее способность финансировать конфликт.

Экспорт нефти, газа и нефтепродуктов составляет большую часть доходов России, которые остаются высокими, поскольку сбои в производстве и продажах после западных санкций были более чем компенсированы высокими ценами на международных рынках.

Доходы российского бюджета от нефти и газа подскочили более чем на треть за первые 10 месяцев года. До 24 февраля Россия экспортировала около 8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки.