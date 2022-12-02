РФ готова покинуть ЗАЭС в обмен на бесперебойный транзит нефти и газа через Украину – росСМИ

Декабрь, 02 в 17:27

Россия готова покинуть территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции. В обмен на это там хотят бесперебойный транзит нефти и газа через Украину.

Об этом со ссылкой на анонимные источники, близкие к Кремлю, а также на собеседника, близкого к правительству РФ, пишет российская Медуза.

Как уточняется, россияне готовы покинуть Запорожскую АЭС, однако не планируют полностью покинуть Запорожскую область.

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По информации издания, Кремль планирует передать АЭС либо МАГАТЭ, либо украинским властям.

Источники отмечают, что в обмен на вывод войск из АЭС власти РФ рассчитывают на гарантии бесперебойного транзита газа и нефти через территорию Украины.

По словам собеседников, и в Кремле, и у правительства есть “готовность к соглашению”, так как “качать и продавать нефть и газ очень важно для российского бюджета”.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии Медузе отверг возможность этого соглашения.

В Украине эту информацию официально пока не комментировали.

Напомним, российские агрессоры оккупировали ЗАЭС в начале полномасштабного вторжения.

А 5 октября диктатор РФ Владимир Путин подписал указ о якобы переходе станции в “собственность” России.

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Фото: Энергоатом