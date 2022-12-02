Грудень, 02 в 19:46

На початку 2023 року, після запровадження Євросоюзом заборони на морський імпорт із Росії, видобуток російської нафти може впасти на 500 000–1 млн барелів на добу.

Про це із посиланням на два джерела у великих російських виробниках повідомляє Reuters.

Зазначається, що ця оцінка знаходиться на нижньому кордоні прогнозів ринкових аналітиків щодо сукупного впливу заборони та передбачуваного обмеження цін на російську нафту.

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Водночас, джерела повідомили, що справжній рівень залежатиме від кількох факторів, які ще доведеться врегулювати.

Вони попросили про анонімність для обговорення чутливої динаміки ринку, пов’язаної з війною проти України, який країна-агресор називає “спеціальною військовою операцією”.

Олексій Кокін із брокерської компанії Откритіє загалом погодився з їхньою оцінкою ймовірного впливу західних заходів на російський обсяг виробництва.

– Це приблизно відповідає обсягу морських постачань до ЄС за останні тижні. Я не думаю, що вони (російські виробники) зможуть перенаправити це ще кудись, – сказав Кокін.

Як зазначається, захід хоче скоротити фінанси Росії, щоби зменшити її здатність фінансувати конфлікт.

Експорт нафти, газу та нафтопродуктів становить більшу частину доходів Росії, які залишаються високими, оскільки збої у виробництві та продажах після західних санкцій були більш ніж компенсовані високими цінами на міжнародних ринках.

Доходи російського бюджету від нафти та газу підскочили більш ніж на третину за перші 10 місяців року. До 24 лютого Росія експортувала близько 8 млн барелів нафти та нафтопродуктів на добу.