Декабрь, 03 в 13:12

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в направлении городов Кременная и Сватово Луганской области. Там происходят тяжелые бои и борьба буквально за каждые 100 метров.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире марафона на телеканале FREEДОМ.

– Что касается Харьковского направления, Сватового и Кременной, то там ВСУ потихоньку продавливают защиту российских оккупационных войск. И в принципе медленно, но уверенно выдавливают их как можно дальше. При этом там реально бои идут за каждые 100 метров. Нельзя сказать, что там есть какие-то большие прорывы, что освободили сразу несколько населенных пунктов. Дается все очень тяжело, – подчеркнул Гайдай.

Он уточнил, что у российских войск было время на подготовку на том направлении. И оккупанты успели подготовиться “достаточно серьезно”. Они свозят туда все большее количество стройматериалов, техники и недавно мобилизованных.

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– Там просто тысячи этих солдат. Однако ВСУ потихоньку движутся вперед, – отметил глава ОВА.

Гайдай подтвердил, что освобождение Кременной и Сватового имеет очень важное стратегическое значение, поскольку оттуда можно двигаться на Лисичанск. По его словам, это также понимают российские оккупанты.

Параллельно они обустраивают вторую линию обороны, поскольку осознают, что вряд ли удержатся в Кременной и Сватовом.

– Они пытаются всеми силами сдержать наступление ВСУ, но, в принципе, понимают, что удержать они не смогут. Поэтому уже делают вторую линию обороны в районе Старобельска, – заявил Гайдай.

Он добавил, что возле этого города рашисты роют окопы и строят защитные сооружения. Туда же российское командование перебросило десантников с Херсонского направления.

По словам Гайдая, в районе Белогоровки украинские войска в большинстве своем держат оборону. Войска РФ ежедневно обстреливают территорию этого поселка из всех видов оружия: самолетов, артиллерии, РСЗО. Он полностью уничтожен. Происходят постоянные атаки войск РФ и попытки прорвать оборону ВСУ.

Гайдай также проинформировал, что оккупанты фактически стерли с лица земли многие населенные пункты в Луганской области. Например, в Рубежном 50% города уже нет, а в Северодонецке 90% зданий разбиты (из них 70% имеют критические повреждения, то есть их нужно будет сносить и строить новые).

Тактика рашистов одинакова: населенные пункты Луганской области, откуда ВСУ их выгнали, оккупанты обстреливают ракетами С-300. В то же время, промышленные предприятия они режут на металлолом.

Источник: Telegram-канал Луганской ОВА