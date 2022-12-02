Декабрь, 01 в 22:55

Вооруженные силы Украины продвигаются на территории Луганской области со стороны Харьковской области. До города Кременная остается несколько километров.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире марафона на телеканале FREEДОМ.

По его словам, украинские военные уже недалеко от Кременной, “буквально в нескольких километрах”. ВСУ также движутся вперед в направлении Сватового.

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– Что касается направления Сватового и Кременной, там ВСУ как раз понемногу, но все же продвигаются вперед. Мы недавно публиковали видео с подстанции Кременская, которую уничтожили российские оккупанты. Для понимания, эта подстанция находится от населенного пункта Кременная буквально в нескольких километрах, — отметил Гайдай.

Он добавил, что на этом направлении “очень тяжело дается каждый метр земли”, потому что российские оккупанты свезли туда огромное количество техники, заминировали дороги, мосты, здания, лесопосадки, построили так называемые укрепрайоны.

Кроме того, российское командование перебросило туда большое количество живой силы: кадыровцев, боевиков “ЛНР/ДНР”, недавно мобилизованных, вагнеровцев.

По словам Гайдая, войска РФ не оставляют попыток захватить руины населенного пункта Белогоровка на Донецком направлении. Однако ВСУ невероятными усилиями держат поселок и не позволяют врагу прорвать оборону.

Гайдай добавил, что наиболее боеспособные рашисты сейчас находятся в районе Старобельска. Это десантники, переброшенные с Херсонского направления. Они формируют своеобразную вторую линию обороны.

Глава ОВА проинформировал, что после деоккупации Луганской области населенные пункты придется восстанавливать практически с нуля, с учетом общественного мнения.

Например, из Северодонецка уехали более 100 тыс. жителей, в оккупации остаются около 10 тыс. После деоккупации город придется строить сначала из-за значительных разрушений.

Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая