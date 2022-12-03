Грудень, 03 в 13:12

Збройні сили України продовжують просуватися в напрямку міст Кремінна та Сватове Луганської області. Там відбуваються важкі бої та боротьба буквально за кожні 100 метрів.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі марафону на телеканалі FREEДОМ.

– Що стосується Харківського напрямку, Сватового та Кремінної, то там ЗСУ потихеньку продавлюють захист російських окупаційних військ. І в принципі повільно, але впевнено видавлюють їх якомога далі. Водночас там реально бої йдуть за кожні 100 метрів. Не можна сказати, що там є якісь великі прориви, що звільнили одразу кілька населених пунктів. Дається все дуже важко, – наголосив Гайдай.

Він уточнив, що в російських військ був час на підготовку на тому напрямку. І окупанти встигли підготуватися “досить серйозно”. Вони звозять туди дедалі більше будматеріалів, техніки та нещодавно мобілізованих.

Зараз дивляться

– Там просто тисячі цих солдатів. Проте ЗСУ потихеньку рухаються вперед, – зазначив голова ОВА.

Гайдай підтвердив, що звільнення Кремінної та Сватового має дуже важливе стратегічне значення, оскільки звідти можна рухатися на Лисичанськ. За його словами, це також розуміють російські окупанти.

Паралельно вони облаштовують другу лінію оборони, оскільки усвідомлюють, що навряд втримаються в Кремінній та Сватовому.

– Вони намагаються всіма силами стримати наступ ЗСУ, але в принципі розуміють, що утримати вони не зможуть. Тому вже роблять другу лінію оборони у районі Старобільська, – заявив Гайдай.

Він додав, що біля цього міста рашисти риють окопи та будують захисні споруди. Туди ж російське командування перекинуло десантників із Херсонського напрямку.

За словами Гайдая, в районі Білогорівки українські війська здебільшого тримають оборону. Війська РФ щодня обстрілюють територію цього селища з усіх видів зброї: літаків, артилерії, РСЗВ. Воно повністю знищене. Відбуваються постійні атаки військ РФ та спроби прорвати оборону ЗСУ.

Гайдай також поінформував, що окупанти фактично стерли з лиця землі багато населених пунктів на Луганщині. Наприклад, у Рубіжному 50% міста вже немає, а в Сєвєродонецьку 90% будівель розбиті (з них 70% мають критичні пошкодження, тобто їх потрібно буде зносити та будувати нові).

Тактика рашистів однакова: населені пункти Луганщини, звідки ЗСУ їх вигнали, окупанти обстрілюють ракетами С-300. Водночас промислові підприємства вони ріжуть на металолом.

Джерело: Telegram-канал Луганської ОВА