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Факты / Україна

Словакия планирует производить боеприпасы для Украины – МИД

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Словаччина прапор
Фото: Depositphotos

Словакия собирается наладить производство боеприпасов, которые планирует передавать Украине.

Об этом сообщил глава МИД Словакии Растислав Качер во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 8 декабря.

— Центр (по техническому обслуживанию техники Украины, — Ред.) – это один из приоритетов. Мы сделаем все, чтобы он заработал как можно быстрее. Но мы еще и говорим, как запустить наши производственные мощности и производить боеприпасы необходимых калибров – 120 мм, 155 мм. У нас есть эти мощности, и запустить их — это первый наш приоритет, — заявил министр.

Напомним, что словацкое правительство одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Он включает боеприпасы, в том числе и крупнокалиберные, а также теплые вещи для военных и различное снаряжение.

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