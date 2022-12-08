Декабрь, 08 в 18:34

Словацкое правительство одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Он включает боеприпасы, в том числе и крупнокалиберные, а также теплые вещи для военных и различное снаряжение.

— Мы и дальше будем поддерживать вас практически в вашей борьбе. Вчера наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи — это боеприпасы, в том числе крупные калибры для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение, — сказал министр иностранных дел Словакии Растислав Качер на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД в Киеве.

Словацкий министр заверил, что его страна продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь и сделает все, чтобы украинцы смогли легче пережить зиму.

Он отметил, что это “самая ужасная война, которая вызывает отвращение у людей”.

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— Россия пытается унизить людей нищетой, сделать их жизнь невыносимой, чтобы между вами начался раздор. Но этого никогда не произойдет, — сказал Качер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил словацкого коллегу за предоставленную военную и гуманитарную помощь и сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве между ведомствами.

— Сегодня мы подписали меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Украины и Словакии. Он определяет дальнейшие цели двустороннего сотрудничества, уточняет формы нашего взаимодействия на международной арене, — сказал Кулеба.

I welcomed @RastislavKacer in Kyiv today. Slovakia is a true friend who has been and remains standing with Ukraine all the way. We are lucky to have such a neighbor. We intensify defense cooperation to bring Ukraine’s victory closer. Also, more energy equipment is headed our way. pic.twitter.com/hZMqR5uqis — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 8, 2022



Министр сообщил, что Словакия планирует передать Украине 300 генераторов до конца месяца.

— Украина очень ценит помощь Словакии в преодолении энергетического кризиса, в частности, планы передать уже в этом месяце около 300 генераторов, — сказал он.

Кулеба уточнил, что предоставленные генераторы планируют использовать для помощи гражданским — школам, больницам.

— Мы должны помочь гражданским пережить эту зиму, потому что мы можем предвидеть сложности, и уже есть сложности от ракетных атак со стороны России, — добавил он.

Напомним, в октябре Словакия передала ВСУ две гаубицы Zuzana 2.

Фото: Дмитрий Кулеба