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Факты / Україна

Боеприпасы, форма, снаряжение: Словакия одобрила новый пакет помощи Украине

Евгения Грейс, редактор ленты
Голова МЗС України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качерм

Словацкое правительство одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Он включает боеприпасы, в том числе и крупнокалиберные, а также теплые вещи для военных и различное снаряжение.

— Мы и дальше будем поддерживать вас практически в вашей борьбе. Вчера наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи — это боеприпасы, в том числе крупные калибры для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение, — сказал министр иностранных дел Словакии Растислав Качер на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД в Киеве.

Словацкий министр заверил, что его страна продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь и сделает все, чтобы украинцы смогли легче пережить зиму.

Он отметил, что это “самая ужасная война, которая вызывает отвращение у людей”.

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— Россия пытается унизить людей нищетой, сделать их жизнь невыносимой, чтобы между вами начался раздор. Но этого никогда не произойдет, — сказал Качер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил словацкого коллегу за предоставленную военную и гуманитарную помощь и сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве между ведомствами.

— Сегодня мы подписали меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Украины и Словакии. Он определяет дальнейшие цели двустороннего сотрудничества, уточняет формы нашего взаимодействия на международной арене, — сказал Кулеба.


Министр сообщил, что Словакия планирует передать Украине 300 генераторов до конца месяца.

— Украина очень ценит помощь Словакии в преодолении энергетического кризиса, в частности, планы передать уже в этом месяце около 300 генераторов, — сказал он.

Кулеба уточнил, что предоставленные генераторы планируют использовать для помощи гражданским — школам, больницам.

— Мы должны помочь гражданским пережить эту зиму, потому что мы можем предвидеть сложности, и уже есть сложности от ракетных атак со стороны России, — добавил он.

Напомним, в октябре Словакия передала ВСУ две гаубицы Zuzana 2.

Фото: Дмитрий Кулеба

Источники: Укринформ, Интерфакс-Украина
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