Словацкое правительство одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Он включает боеприпасы, в том числе и крупнокалиберные, а также теплые вещи для военных и различное снаряжение.

Словацкий министр заверил, что его страна продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь и сделает все, чтобы украинцы смогли легче пережить зиму.

Он отметил, что это “самая ужасная война, которая вызывает отвращение у людей”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил словацкого коллегу за предоставленную военную и гуманитарную помощь и сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве между ведомствами.

I welcomed @RastislavKacer in Kyiv today. Slovakia is a true friend who has been and remains standing with Ukraine all the way. We are lucky to have such a neighbor. We intensify defense cooperation to bring Ukraine’s victory closer. Also, more energy equipment is headed our way. pic.twitter.com/hZMqR5uqis

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 8, 2022