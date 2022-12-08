Словаччина планує виробляти боєприпаси для України – МЗС

Грудень, 08 в 20:54

Словаччина збирається налагодити виробництво боєприпасів, які планує передавати Україні.

Про це повідомив очільник МЗС Словаччини Растислав Качер під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою 8 грудня.

– Центр (з технічного обслуговування техніки України, – Ред.) — це один із пріоритетів. Ми зробимо все, щоб він запрацював якнайшвидше. Але ми ще й говоримо, як запустити наші виробничі потужності та виробляти боєприпаси необхідних калібрів – 120 мм, 155 мм. Ми маємо ці потужності, і запустити їх — це перший наш пріоритет, — заявив міністр.

Нагадаємо, що словацький уряд схвалив новий пакет військової допомоги для України. Він включає боєприпаси, зокрема й великокаліберні, а також теплі речі для військових та різне спорядження.