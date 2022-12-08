Украина работает с МАГАТЭ над созданием зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС — Кулеба

Декабрь, 08 в 19:26

Украина работает с Международным агентством по атомной энергии над созданием зоны безопасности вокруг оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместного брифинга со словацким коллегой Растиславом Качером.

По его словам, Киев остается в тесном контакте с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

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— Безусловно, все мы заинтересованы в том, чтобы все ядерные, атомные электростанции, не только Запорожская АЭС, находились в безопасности. Этого очень трудно достичь, не остановив российские ракетные удары по территории Украины, но мы двигаемся вперед шаг за шагом в полном взаимопонимании с МАГАТЭ. Но у дипломатии есть такое правило, что ничто не согласовано, пока все не согласовано, — говорит министр.

К слову, российские оккупанты готовят новые провокации на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. С этой целью они привезли туда реактивные системы залпового огня Град.