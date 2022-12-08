Декабрь, 08 в 14:48

Российские оккупанты готовят новые провокации на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. С этой целью они привезли туда реактивные системы залпового огня Град.

Как проинформировали в пресс-службе компании Энергоатом, рашисты переместили несколько этих РСЗО на территорию АЭС вчера, 7 декабря.

Войска РФ разместили Грады у атомного энергоблока № 6, непосредственно возле территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива. По данным Энергоатома, ранее оккупанты тайно строили там “защитные сооружения”, нарушая все возможные нормы ядерной и радиационной безопасности.

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– Наиболее вероятная готовящаяся провокация – обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками Град непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь “прикрытием” энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива, — предупредили в компании.

В Энергоатоме напомнили, что РФ с начала полномасштабного вторжения использует Запорожскую АЭС в военных целях, разместила там солдат, военную технику, оружие и взрывчатку. Оккупанты заминировали территорию атомной станции и подъездные пути к ней.

В связи с этим компания вновь призвала создать зону безопасности вокруг ЗАЭС.

– Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о дополнительном размещении РСЗО Град непосредственно на площадке ЗАЭС. И еще раз призываем создать зону безопасности внутри и вокруг станции, — подчеркнули в Энергоатоме, добавив, что АЭС должна быть полностью демилитаризована и деоккупирована.

Недавно генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что рассчитывает найти решение по безопасности ЗАЭС до конца 2022 года. Он утверждал, что в этом вопросе был достигнут “важный прогресс”.

В то же время в РФ заявили, что не собираются передавать контроль над Запорожской АЭС в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности вокруг нее.

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта этого года. Рашисты периодически обстреливают станцию, в результате чего она неоднократно теряла питание от энергосистемы Украины.

Источник: Энергоатом