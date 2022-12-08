Україна працює з МАГАТЕ над створенням зони безпеки навколо Запорізької АЕС – Кулеба

Грудень, 08 в 19:26

Україна працює з Міжнародним агентством з атомної енергії над створенням зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу зі словацьким колегою Растиславом Качером.

За його словами, Київ залишається у тісному контакті з головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

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– Безумовно, всі ми зацікавлені у тому, щоб усі ядерні, атомні електростанції, не лише Запорізька АЕС, були у безпеці. Цього дуже важко досягти, не зупинивши російські ракетні удари по території України, але ми рухаємося вперед крок за кроком у повному порозумінні з МАГАТЕ. Але дипломатія має таке правило, що ніщо не погоджено, поки все не погоджено, – каже міністр.

До речі, раніше повідомлялось, що російські окупанти готують нові провокації на території захопленої Запорізької АЕС. З цією метою вони завезли туди реактивні системи залпового вогню Град.