Декабрь, 09 в 13:00

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, обесточившего часть Донецкой области, чтобы направить электричество на военные базы и склады РФ.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленника удалось разоблачить во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах области.

Им оказался бывший работник местных электросетей. Он перешел на сторону оккупантов, за что получил “должность” руководителя “РЭС Краснолиманского района”, которое подчинялось фейковому “министерству угля и энергетики” террористического формирования “ДНР”.

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Коллаборант “отсоединил” город Лиман от электропитания и направил электричество на нужды войск РФ. Чтобы реализовать преступный замысел и набрать “штат”, он наладил сотрудничество с “региональной энергоснабжающей компанией” временно оккупированного города Горловка.

– Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами, — подчеркнули в СБУ.

После деоккупации Лимана предатель пытался скрыться из города, однако работники СБУ его вовремя задержали.

Коллаборант получил подозрение по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Недавно Служба безопасности разоблачила так называемого вице-мера оккупационной администрации в Донецкой области, которая отвечала за депортацию жителей Мариуполя и Волновахи в РФ.