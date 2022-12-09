Грудень, 09 в 13:00

Співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який знеструмив частину Донецької області, щоб спрямувати електрику на військові бази та склади РФ.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, зловмисника вдалося викрити під час стабілізаційних заходів у звільнених районах області.

Ним виявився колишній працівник місцевих електромереж. Він перейшов на бік окупантів, за що отримав “посаду” керівника “РЕС Краснолиманського району”, яке підпорядковувалося фейковому “міністерству вугілля та енергетики” терористичного формування “ДНР”.

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Колаборант “від’єднав” місто Лиман від електроживлення і спрямував електрику на потреби військ РФ. Щоб реалізувати злочинний задум та набрати “штат”, він налагодив співпрацю з “регіональною енергопостачальною компанією” тимчасово окупованого міста Горлівка.

– Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами, – наголосили в СБУ.

Після деокупації Лиману зрадник намагався втекти з міста, однак працівники СБУ його вчасно затримали.

Колаборант отримав підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нещодавно Служба безпеки викрила так званого віцемера окупаційної адміністрації на Донеччині, яка відповідала за депортацію мешканців Маріуполя і Волновахи до РФ.