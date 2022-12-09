Декабрь, 09 в 20:06

Служба безопасности Украины обнаружила на объектах УПЦ (МП) в Киевской и Херсонской областях подозрительных лиц, незарегистрированное оружие, флаг и золотой герб РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, 16 подозрительных молодых людей спортивного телосложения обнаружили на территории Пустынно-Николаевского скита, который расположен в запрещенной Чернобыльской зоне.

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– Они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, из которой рашисты пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года, – говорится в сообщении.

Отмечается, что против них составили админпротоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст. 46 КУоАП).

Кроме того, проверяется причастность их к преступлениям против государственной безопасности.

На чердаке этого же объекта сотрудники СБУ обнаружили маскировочную сетку, обычно используемую в военных целях — для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.

Тем временем в Херсонской области в помещениях местной епархии нашли незарегистрированное ружье, флаг и золотой герб России.

Разрабатывается информация о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами России и Беларуси.

Также правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется страна-агрессор.