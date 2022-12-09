На объектах УПЦ (МП) нашли золотой герб РФ, незарегистрированное оружие и российские агитки – СБУ
Служба безопасности Украины обнаружила на объектах УПЦ (МП) в Киевской и Херсонской областях подозрительных лиц, незарегистрированное оружие, флаг и золотой герб РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточняется, 16 подозрительных молодых людей спортивного телосложения обнаружили на территории Пустынно-Николаевского скита, который расположен в запрещенной Чернобыльской зоне.
– Они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, из которой рашисты пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года, – говорится в сообщении.
Отмечается, что против них составили админпротоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст. 46 КУоАП).
Кроме того, проверяется причастность их к преступлениям против государственной безопасности.
На чердаке этого же объекта сотрудники СБУ обнаружили маскировочную сетку, обычно используемую в военных целях — для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.
Тем временем в Херсонской области в помещениях местной епархии нашли незарегистрированное ружье, флаг и золотой герб России.
Разрабатывается информация о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами России и Беларуси.
Также правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется страна-агрессор.