Декабрь, 08 в 17:29

В ходе контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ (МП) в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях СБУ обнаружила российские паспорта, прокремлевскую литературу, “документы” оккупационных администраций, флаги террористических организаций “Л/ДНР” и многое другое.

Установлено, что архимандрит – настоятель Успенского собора – присутствовал в кремлевском зале во время объявления об “аннексии” четырех украинских регионов.

Позже, за несколько дней до освобождения города, священник скрылся в сопровождении российских захватчиков во временно оккупированные районы украинского Юга.

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В Успенском соборе правоохранители обнаружили коллекцию икон, похищенных рашистами из здания почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона.

Дальнейший обзор церковных помещений позволил найти пропуска, выписанные на имя “федерального советника военно-гражданской администрации РФ” и российские паспорта местных священников, полученные в этом году, во время оккупации Херсона.

СБУ возбудила уголовное производство по данным фактам в обвинении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения УК Украины.

Тем временем в Черкасской области в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре нашли флаг так называемой “новороссии” и библиотеку с российской пропагандистской литературой.

В Житомирской области, на территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита, разоблачили бывших уголовников, поддерживающих связь с абонентами РФ. Эти контакты проверяет СБУ.

В еще одном житомирском монастыре нашли человека, который считается пропавшим без вести с 2020 года.

В помещениях Свято-Николаевского Нилецкого монастыря обнаружили тексты молитв за страну-агрессора и российские “учебники”, в которых восхваляют кремлевский режим.

Все изъятые материалы направили на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.