На об’єктах УПЦ (МП) знайшли золотий герб РФ, незареєстровану зброю та російські агітки – СБУ
Служба безпеки України знайшла на обʼєктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях підозрілих осіб, незареєстровану зброю, прапор і золотий герб РФ.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Як уточнюється, 16 підозрілих молодиків спортивної статури виявили на території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у забороненій Чорнобильській зоні.
– Вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права знаходитися у зоні відчуження, через яку рашисти намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року, – сказано в повідомленні.
Зазначається, що проти них склали адмінпротоколи за порушення режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (ст. 46 КУпАП).
Крім того, перевіряється їхня причетність до злочинів проти державної безпеки.
На горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ знайшли маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.
Тим часом на Херсонщині у приміщеннях місцевої єпархії знайшли незареєстровану рушницю, прапор і золотий герб росії.
Опрацьовується інформація щодо кількох священнослужителів, які ймовірно контактують з громадянами Росії та Білорусі.
Також правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється країна-агресор.