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Факти / Україна

На об’єктах УПЦ (МП) знайшли золотий герб РФ, незареєстровану зброю та російські агітки – СБУ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
На об’єктах УПЦ (МП) знайшли золотий герб РФ, незареєстровану зброю та російські агітки – СБУ

Служба безпеки України знайшла на обʼєктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях підозрілих осіб, незареєстровану зброю, прапор і золотий герб РФ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як уточнюється, 16 підозрілих молодиків спортивної статури виявили на території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у забороненій Чорнобильській зоні.

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– Вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права знаходитися у зоні відчуження, через яку рашисти намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що проти них склали адмінпротоколи за порушення режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (ст. 46 КУпАП).

Крім того, перевіряється їхня причетність до злочинів проти державної безпеки.

На горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ знайшли маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.

Тим часом на Херсонщині у приміщеннях місцевої єпархії знайшли незареєстровану рушницю, прапор і золотий герб росії.

Опрацьовується інформація щодо кількох священнослужителів, які ймовірно контактують з громадянами Росії та Білорусі.

Також правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється країна-агресор.

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