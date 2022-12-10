Декабрь, 10 в 20:52

Местные паблики сообщают о взрывах во временно оккупированном Симферополе.

В комментариях пишут, что звуки взрывов были слышны также в Бахчисарае и Саках.

Информация уточняется. Официального подтверждения пока не было.

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Напомним, что сегодня вечером в оккупированном Мелитополе раздалось более 10 громких взрывов. Их было слышно во всех районах города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.