В Крыму сразу в трех городах раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Местные паблики сообщают о взрывах во временно оккупированном Симферополе.
В комментариях пишут, что звуки взрывов были слышны также в Бахчисарае и Саках.
Информация уточняется. Официального подтверждения пока не было.
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Напомним, что сегодня вечером в оккупированном Мелитополе раздалось более 10 громких взрывов. Их было слышно во всех районах города.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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