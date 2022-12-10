Грудень, 10 в 20:52

Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у тимчасово окупованому Симферополі.

В кометарях пишуть, що звуки вибухів було чутно також у Бахчисараї і Саках.

Інформація уточнюється. Офіційного підтвердження поки що не було.

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Нагадаємо, що сьогодні ввечері в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало понад 10 гучних вибухів. Їх було чутно у всіх районах міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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